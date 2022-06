Hardheimer Sommerfest mit Bieranstich eröffnet

Hardheim. Nach zweijähriger Abstinenz findet an diesem Wochenende wieder das Hardheimer Sommerfest statt. Bürgermeister Volker Rohm und BdS-Vorsitzender Elmar Günther eröffneten das Fest am Freitagabend mit dem traditionellen Bieranstich, der von der Musikkapelle Bretzingen musikalisch umrahmt wurde. Beide freuten sich, dass das Fest nach der langen Pause wieder stattfinden kann. Viele Attraktionen und Aktionen sind rund um das historische Schloss für die Besucher an diesem Wochenende geboten: Die Hardheimer Autohäuser präsentieren die neuesten Pkw-Modelle, die Einzelhandelsgeschäfte haben am Sonntag geöffnet. „Tag der offenen Tür“ ist am Sonntag in der neuen Gemeindebücherei. Verschiedene Vereine bewirten während der drei Festtage die Besucher. Zwei Bands sorgen am Samstagabend für Unterhaltung: „Chrunchem“ auf dem Schlossplatz und „Danny McCoy & Claudi“ auf dem Pausenhof der Schule. mg/Bild: Maren Gress

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1