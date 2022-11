Die Spannung war groß, als am Samstagabend Rathaus und Schlossplatz in Rot und Blau erleuchtet waren: Wer wird das Ritterpaar in der Jubiläumskampagne „70 Jahre FG Hordemer Wölf“ sein? Natürlich wurde das Geheimnis noch am selben Abend gelüftet – sehr zur Freude der zahlreichen Zuschauer: viele Gäste standen Spalier, um das närrische Wolfsheim zu bejubeln, erst recht zum bevorstehenden 70.

