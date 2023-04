Hardheim: So viel werden die Bauplätze kosten

Hardheim. Die Erschließungsarbeiten für den zweiten Bauabschnitt des Wohngebiets „Trieb II“ in Hardheim und für die drei Bauplätze im Hubäckerweg in Schweinberg befinden sich in den letzten Zügen. Die Asphaltarbeiten sollen laut Bauamtsleiter Daniel Emmenecker in den nächsten zwei Wochen beginnen. Für beide Wohngebiete haben sich schon vor längere Zeit Bauwillige gemeldet. Um abfragen zu können, ob weiterhin Interesse an den Grundstücken besteht, müssen die Preise feststehen. Nach längerer Diskussion entschied sich der Gemeinderat, dem Vorschlag der Verwaltung zu folgen und die Preise wie folgt festzusetzen: Ein Quadratmeter im Baugebiet „Trieb II“ wird 130 Euro kosten, in Schweinberg 90 Euro. Außerdem wird die Gemeinde von einem Vergabeverfahren absehen. Ab wann man seine Interessensbekundungen bei der Verwaltung abgeben kann, wird noch bekanntgegeben. mg/Bild: Maren Gress

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1