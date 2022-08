Gerichtstetten: Zwei Tage dreht sich alles um die Kartoffel

Gerichtstetten. In Gerichtstetten dreht sich am Wochenende 3. und 4. September beim „Karschdäider Kartoffelfest“ alles rund um den Erdapfel. Der Bürgerverein Gerichtstetten ruft in das reichlich geschmückte Keltendorf auf.

Das Fest beginnt am Samstag, 3. September, um 18 Uhr, ab 20 Uhr spielt die Gruppe „WestCoast“ mit German Loser. Wie in den vergangenen Jahren, liegt der Schwerpunkt der Veranstaltung auf kulinarischen Schmankerln rund um die Kartoffel.

Für jeden ist etwas dabei: Semede mit Apfelbrei, frisch gedämpfte Pellkartoffeln mit Quark, Kartoffelpuffer mit Apfelbrei und vieles mehr. Was auf einem „Karschdäider Kartoffelfest“ natürlich nicht fehlen darf, sind die sauren Kartoffeln mit Blut- und Leberwurst.

Wortgottesdienst am Sonntag

Mit der Wortgottesfeier im Keltendorf geht es am Sonntag um 10.30 Uhr dann weiter, anschließend gibt es Mittagessen. Kaffee und Kuchen gibt es ab 13 Uhr. Die Veranstaltung wird gegen 15.30 Uhr von der Musikkapelle Bretzingen musikalisch umrahmt.

Ein Höhepunkt bildet um 16 Uhr der Preisverleihung des Kartoffelwettbewerbs der Kinder, bei der der schwerste Erdapfel, der aus dem eigens angelegten Kartoffelfeld kommt, prämiert wird.

Spaß für die Kleinsten ist mit einem Spielmobil garantiert pm/mg