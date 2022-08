Arbeit der „Rotkreuz-Familie“ kennengelernt

Hardheim. Hinter die Kulissen des DRK-Ortsvereins Hardheim blickten am Montag rund 60 Kinder: Im Rahmen der DLRG-Ferienfreizeit, die heuer unter dem Motto „Die Welt der Berufe“ stand, lernten sie an sechs unterhaltsamen Stationen die Arbeit der „Rotkreuz-Familie“ kennen. Begleitet wurden sie von Bär „Franz“ als Maskottchen: Er wurde nach Franz Rapp benannt, der als Gründer des Hardheimer Ortsvereins gilt. Gemeinsam mit ihren Betreuern Ayleen Adelmann, Corinna Bauer, Helmtrud Englert, Heidi Frank, Hannelore Gärtner, Franz Müller, Lisa Senner und Sebastian Trabold vom DRK sowie zwölf Engagierten der DLRG durchliefen die Kinder ein kurzweiliges und zugleich lehrreiches Programm. Die erste Station war fröhliches „Rotkreuz-Tabu-Spiel“, bei dem es allerhand Begriffe aus der Welt des Roten Kreuzes zu erraten galt, ohne sie beim Namen zu nennen. Weiterhin wurden ihnen Dreiecksverbände an Knie, Hand und Arm erklärt und auf Wunsch auch angelegt.

Interessant war auch die nächste Station: Hier wurde den Kindern die Geschichte des Roten Kreuzes anhand Videos und Plakaten erklärt; ausführliche Hinweise zu den sieben Grundsätzen Henry Dunants durften nicht fehlen. Als Mitglieder der „Helfer vor Ort“-Gruppe stellte Ayleen Adelmann zwei Einsatzfahrzeuge und deren Ausrüstung vor: Besondere Aufmerksamkeit erweckte der „Notfallkoffer“. Abgerundet wurde der spannende Nachmittag durch die „bärenstarke Schatzsuche“ mit Bär „Franz“, die quer durch die große DRK-Halle führte. Hier waren kleine Denksportaufgaben zu erfüllen, die mit süßen Überraschungen belohnt wurden. So gab es nicht nur kleine Geschenke zum Abschied, sondern auch viele strahlende Gesichter, als der Besuch des DRK-Areals an der Querspange endete – und natürlich Vorfreude auf das nächste Mal. Vielleicht fanden sich ja sogar weitere Interessenten für die zum neuen Schuljahr geplante Wiederaufnahme der Jugendrotkreuz-Gruppenstunden, schließlich wurden auch Informationen zur vielseitigen Arbeit des Jugendrotkreuzes erteilt, das von Lisa Senner, Melanie Ebert und Heidi Frank geleitet wird. ad