Paimar zum Oldtimer-Museum umfunktioniert

Paimar. Nach mehrjähriger Unterbrechung konnte in Paimar das 14. Young- und Oldtimer Treffen durchgeführt werden. Unter dem Motto „alte Zeiten“ standen am Eröffnungsabend bei einer Oldie-Night altbekannte Hits sowie tags darauf die zahlreichen Young- und Oldtimer im Mittelpunkt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachdem das beliebte und normalerweise im zweijährigen Turnus veranstaltete Fest sowohl 2019 als auch im vergangenen Jahr abgesagt werden musste, trat heuer erstmals eine Arbeitsgemeinschaft Paimarer Vereine an, um mit einem frischen Konzept rund um den neu entstandenen Dorfplatz „Paimar feiert unter den Linden“ mit dem 14. Oldtimertreffen zu kombinieren. Dass der Ort nach fünf Jahren Pause nun wieder zu einem Treffpunkt für Gäste aus Nah und Fern werden konnte, war diesem Zusammenwirken der Dorfgemeinschaft zu verdanken. Ortschaftsrat, Feuerwehr, Frauengemeinschaft, Jugendraum, Motorrad Team Grünbach (MTG) sowie aktive Bürger ergriffen gemeinsam die Initiative und organisierten fleißig die Neuauflage von „Paimar feiert ... unter den Linden & mittendrin“.

Bei der Oldie-Nacht zeigte sich die in der Region bekannte Band „Starlights“ in bester Form und Spielfreude. Das Publikum dankte es mit viel Applaus und einer stets gefüllten Tanzfläche. Zugleich wurde das gesamte Areal um den neuen Dorfplatz und speziell die dem Fest den Namen gebenden alten Linden stimmungsvoll illuminiert.

Mehr zum Thema Auto Online-Gebrauchte: Ausgefallenes auf Rädern Mehr erfahren

Am Folgetag prägten beim 14. Old- und Youngtimer-Treffen die alten Autos, Motorräder und Traktoren das Paimarer Ortsbild. Die vom MTG zusammen mit den weiteren Paimarer Vereinen organisierte Veranstaltung sorgte dafür, dass die Straßen und Höfe mit Fahrzeugen vergangener Epochen gut gefüllt waren.

Mit 217 bis zur Schlussfrist gemeldeten Fahrzeugen war das Old- und Youngtimer Treffen nicht nur deutlich besser besucht als die vorangegangenen Auflagen, sondern hatte sogar eine neue Rekordbeteiligung zu verzeichnen. Darunter waren Fahrzeuge ab Baujahr 1936 wie zum Beispiel ein DKW-Motorrad SB 200 und ein bereits 37 Jahre „junger“ Ferrari-Sportwagen 328 GTS Baujahr 1985.

Über 100 Schlepper und Traktoren ab Baujahr 1951 wie etwa ein Güldner AF 15, ein Lanz Bulldog oder ein Porsche Allgaier Baujahr 1952 waren in der Paimarer Lindenstraße zu besichtigen und zu bestaunen. Die vierrädrigen Oldtimer Freunde waren mit circa 70 Autos ab Baujahr 1943 vertreten, unter anderem mit einigen US-amerikanischen Willys MB Jeeps sowie einem „Brezel-Käfer“ Baujahr 1951, die hier die ältesten Fahrzeuge waren. Auch die Feuerwehr war mit historischen Fahrzeugen vor Ort, beispielsweise mit einem Magirus Leiterwagen aus dem Jahr 1964 und einem Gerätefahrzeug, das ein Motorrad geladen hatte.

Edgar Oettig, Vorsitzender des MTG und Mitorganisator der Veranstaltung, stellte einen Teil der Fahrzeuge und Fahrer den Besuchern vor. Außerdem erhielten alle gemeldeten Teilnehmer ein Rallye-Schild mit Teilnehmernummer sowie einen edlen Tropfen im Bocksbeutel als Präsent. Darüber hinaus präsentierten ebenfalls im Ortskern von Paimar viele weitere Besitzer ihre historischen Fahrzeuge, die bei der Schau nicht offiziell angemeldet waren, so zum Beispiel ein Imperia Motorrad. Motorräder der Marke Imperia wurden zwischen 1925 und 1934 in Köln-Kalk oder in Bad Godesberg gebaut. Eine Ausfahrt der betagten und zumeist gut gepflegten Fahrzeuge führte nach Weikersheim. Nach einer Stadtführung ging es über kleine Nebenstrecken wieder zurück zum Ausgangspunkt nach Paimar.

Um die Mittagszeit startete auch ein Teil der Traktorfahrer zu einer Präsentations- und Ausfahrtrunde rund um Paimar. In Grünsfeldhausen trafen dann die Ausfahrtteilnehmer aus Weikersheim kommend auf die Traktorfreunde. Bei der Rückkehr in Paimar ging es mit einem gemeinsamen Corso durch das Dorf. Nach der Ortsrunde konnten die Fahrzeuge in den Straßen und in den von Paimarer Bürgern zur Verfügung gestellten Höfen von den überaus zahlreich erschienen Besuchern inspiziert werden.

Teilnehmer des 14. Young- und Oldtimer-Treffens waren nicht nur Freunde historischer Fahrzeuge aus dem Main-Tauber-Kreis oder benachbarten Landkreisen, sondern darüber hinaus wie etwa aus der Kurpfalz oder aus der Region Ansbach. „Dies zeigt den Stellenwert unseres Treffens und würdigt die Arbeit der letzten 20 oder 30 Jahre für solche Young- und Oldtimertreffen, bei denen die Fahrerinnen und Fahrer sowie Fahrzeuge im Mittelpunkt stehen“, konstatierte Edgar Oettig erfreut und zugleich ebenso überrascht über die hohe Teilnehmerzahl wie die weiteren Organisatoren.

„Die Paimarer Bürger haben ihre Höfe und Einfahrten als Oldtimer Parkplätze zur Verfügung gestellt. Das zeigt den Zusammenhalt im Dorf und die zustimmende Unterstützung dieser schönen Veranstaltung“, dankte Ortsvorsteher Albrecht Kraft allen Mitwirkenden. „Ein außergewöhnlich guter Besuch, viele zufriedene Gesichter und wohlwollende Rückmeldungen an beiden Tagen haben gezeigt, dass das neue Konzept sehr gut ankam und sich die Mühen gelohnt haben. Noch nie habe ich so viele Menschen auf einmal im Paimar gesehen, es war einfach großartig“, zog er ebenfalls beeindruckt und erfreut ein äußerst zufriedenes Resümee.