Nimmerlandtheater: Musik baut Brücken und überwindet Grenzen

Großrinderfeld. Der junge, aufstrebende Dirigent Karavan erhält einen Anruf, der sein Leben verändert: Ein Konzerthaus in Berlin engagiert ihn, um die 9. Sinfonie von Beethoven zu dirigieren. Selbstverständlich sagt dieser sofort zu, winken ihm doch Ruhm und Ehre, nicht zu vergessen, ein durchaus ansehnliches Honorar. Dass es sich hier wohl um eine Verwechslung mit dem berühmten Dirigenten Karajan handelt, davon ahnt er nichts.

Haken an der Sache

Natürlich gibt es einen Haken: Sein eigenes Orchester muss Karavan mitbringen – sicher kein Problem für einen berühmten Dirigenten. Für einen berühmten Dirigenten wie Karajan sicherlich nicht – für Karavan fast unlösbar. Doch gibt es Künstleragenturen. Nach endloser Telefoniererei rettet ihn ein Anruf bei einer dubiosen Agentur, die ihm ein ganzes Orchester anbietet. Ein „schwer vermittelbares“ zwar, aber eben ein Orchester. Also bucht Karavan, denn auf seine Gage will er nicht verzichten, herrscht doch ausgesprochene Ebbe in seinem Geldbeutel. Wer dann aber vor seiner Tür steht und klingelt, lässt seinen Atem stocken.

Jedes Mal steht ein anderes Tier mit seinem Instrument im Türrahmen: Löwe Leo mit seiner Pauke, Schildkröte Frieda mit ihrer Klarinette, Dr. Silke Schaf mit ihrem Fagott, Adalbert Adler mit seiner Posaune, Hubert Wolf mit der Tuba, Mike Maus mit seiner Querflöte, Liesel Gans mit der Oboe, Mietze Katze mit ihrem Horn und Fred Fuchs mit seiner Trompete. Auch die Eichhörnchen Mini, Midi und Maxi Hörnchen sind mit Geige, Bratsche und Cello vertreten. Zum Schluss steht Bruno Bär mit seinem Kontrabass in der Tür.

Tierisches Orchester

Das tierische Orchester trifft sich im Wohnzimmer des jungen Karavan. Schnell befindet sich dieser in einem Wettlauf mit den Gewohnheiten und gegen den Hunger der Tiere, der zwangsläufig das Orchester schmälern würde. An der Spitze der Nahrungskette stehen freilich Löwe und Bär, die sich gern den einen oder anderen Happen unter den Tieren gegönnt hätten. Aber auch anderen Orchestermitgliedern lief das Wasser im Munde zusammen. Ein wildes Durcheinander entsteht. Für Beethoven und dessen Meisterwerk interessiert sich hier wahrlich niemand, der Überlebensinstinkt siegt.

Nun liegt es an Dirigent Karavan, den tierischen Haufen so zu sortieren, dass kein Tier das andere frisst, noch selbst gefressen wird. Zudem soll die 9. Sinfonie von Beethoven geprobt werden. Karavan gibt zwar sein Bestes, kann aber das über ihn hereinbrechende Chaos nicht aufhalten. Auf einmal beginnt der stumme Bär die Instrumentalversion von Schillers „Ode an die Freude“ auf seinem Kontrabass zu spielen. Damit vollzieht sich ein Stimmungswandel, denn endlich erinnert sich jedes Orchestermitglied wieder an seine eigentliche Aufgabe: Musik verbindet, überschreitet Grenzen, vereint die unterschiedlichsten Charaktere.

So gelingt es Karavan mit Hilfe des Bären und durch eine geschickte strategische Aufstellung der Instrumentalisten, der Trennung der gefährlichen Blechblasinstrumenten-Tiere von den friedlichen Holzblasinstrumenten-Tieren, die 9. Sinfonie von Beethoven, untermalt mit Schillers Text „Ode an die Freude“, äußerst lebendig erklingen zu lassen.

Eindrucksvoll spielte Anahita Müller die verschiedenen Charaktere. Durch den rasanten Wechsel von Gestik, Mimik und Sprache erschuf sie eine imaginäre Welt, die alle Zuschauer in ihren Bann zog. Auf spielerische Art und Weise erhielten die Grundschüler so viele Infos klassische Musikinstrumente, über die Orchesterordnung und über Beethoven höchst persönlich. Sie lernten, welche Blechblasinstrument es in einem Orchester gibt, dass die Streicher immer in der ersten Reihe sitzen und dass Beethoven taub war.

Ergänzend zum Theaterstück hatten die Kinder, vor und nach der Vorstellung, die Möglichkeit, eine etwa 40-minütige Instrumentenschau beizuwohnen. Im ersten Teil wurden zunächst die vier Instrumentenfamilien vorgestellt und ein jedes Instrument kurz erläutert. Im zweiten Teil durften die Kinder die Streichinstrumente ausprobieren. Im Fokus stand hierbei das selbstständige Entdecken der Instrumente, um vielleicht den Wunsch zu erwecken, selbst ein Instrument zu erlernen.

Sowohl die Grundschüler als auch die Lehrer der Freiherr-von-Zobel-Schule folgten dem Schauspiel mit großer Aufmerksamkeit und Begeisterung. Als sie dann auch noch die Instrumente begutachten und testen durften, nahm der Schultag ein perfektes Ende. fvz