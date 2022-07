Infos per QR-Code abrufbar

Großrinderfeld. Die Großrinderfelder Nabu Gruppe kümmert sich um viele Naturschutz-Flächen im Gemeindegebiet. Dabei werden je nach Fläche unterschiedliche Schutzziele verfolgt. Dadurch unterscheiden sich auch die jeweiligen Pflegemaßnahmen. Das führe immer wieder zu Rückfragen und teilweise auch zu Irritationen, so der Vorsitzende Frank Mützel. Diese Neugier und Akzeptanz in der Bevölkerung möchte man nun nutzen. Geplant ist beispielsweise zunächst ein Test mit QR-Codes an einigen Biotopen. Sollte der positiv verlaufen, will man das System ausbauen.

Die Codes sollen auf Schildern mit einigen Basis-Informationen gedruckt und am jeweiligen Biotop aufgestellt werden. Scannt der neugierige Besucher den QR-Code mit seinem Smartphone, so gelangt er zur Webseite des Vereins mit weiteren Informationen. Bekannt ist das bereits von vielen Naturschutzprojekten, bundesweit. Im Main-Tauber Kreis dürfte es aber das erste Projekt seiner Art sein und Pilotcharakter besitzen, denkt Mützel. „Wir erhoffen uns davon auch mehr Aufmerksamkeit bei den jüngeren Menschen“, so der Nabu-Vorsitzende.

Bis das erste Schild aufgestellt wird, ist allerdings noch einige Vorarbeit zu leisten. Zunächst einmal werden die Informationen auf der Nabu-Homepage erweitert und aufbereitet. Auch weiterführende Multimedia-Angebote sind geplant. Schließlich soll nicht nur ein „Online-Schild“ angeboten werden, sondern wirklich interessante Infos.

Geplant ist auch ein Facebook-Auftritt. Denn „Social Media ist aus dem Alltagsleben nicht mehr wegzudenken“, so Web-Administratorin Ulrike Gerhards. Eine Art „Social Media Team“ hat sich bereits zusammengefunden und wird in Kürze erste Ergebnisse präsentieren. mae