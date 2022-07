Gefahrguteinsatz auf der Autobahn

Tauberbischofsheim. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Dienstagmorgen zu einem Gefahrguteinsatz wegen einer auslaufenden, ätzenden Flüssigkeit bei Tauberbischofsheim aus. Ein 62-Jähriger befuhr gegen 8.15 Uhr die A 81 auf dem rechten Fahrstreifen aus Richtung Würzburg kommend. Zwischen der Anschlussstelle Gerchsheim und dem Rastplatz „Ob der Tauber“. Kurz vor Beginn der dortigen Dauerbaustelle, an der eine Fahrstreifenreduzierung auf die rechte Fahrspur besteht, zog ein Sattelzug mit polnischem Kennzeichen direkt vor das Fahrzeug des Lkw-Lenkers.

Dadurch leitete dessen Bremsassistent eine Gefahrenbremsung ein. Offenbar wurde durch die Vollbremsung ein Teil der Ladung beschädigt, so dass Flüssigkeit aus Kanistern tropfte. Der 62-Jährige fuhr daraufhin auf einen Parkplatz und machte die Autobahnmeisterei auf sich aufmerksam, die dann Feuerwehr und Polizei alarmierte. Mehrere Feuerwehren rückten mit insgesamt 60 Einsatzkräften an und stellten fest, dass mehrere auf dem Lastwagen geladene Kanister beschädigt wurden. Die Kanister, die mit einer umweltgefärdenden und ätzenden Flüssigkeit befüllt waren, wurden abgeladen. Die Feuerwehr streute die betroffenen Stellen ab.

Verletzt wurde durch den Vorfall niemand. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall auf der Autobahn beobachtet haben und Hinweise auf den polnischen Sattelzug geben können. Sie sollten sich beim Verkehrsdienst Tauberbischofsheim unter Telefon 09341/ 60040 melden.

Einen weiteren Einsatz hatte die Polizei Dienstagnachmittag. Besorgte Passanten meldeten, dass Hunde die in einem Sprinter eingeschlossen waren. Bei 30 Grad Celsius und war der Transporter auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in Tauberbischofsheim in der Sonne abgestellt. Im Fahrzeug waren zu diesem Zeitpunkt zwei Golden Retriever bereits mehrere Stunden eingesperrt und befanden sich vermutlich in Lebensgefahr.

Da der Halter nicht ausfindig gemacht werden konnte, befreiten die Polizisten die Hunde, in dem sie eine Scheibe einschlugen. Die beiden dehydrierten Golden Retriever wurden zu einem Tierarzt gebracht, der sie versorgte. pol