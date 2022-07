Vier Tage lang Programm

Waldhausen. Das Sportfestes des SV Waldhausen vom 15. bis 18. Juli steht nichts mehr im Wege. Auftakt ist am Freitag, wenn die „Mahlwerk“ aus dem benachbarten Einbach um 20 Uhr zur Oldie-Night aufspielen. Der Festbetrieb im Zelt startet bereits um 18 Uhr. Am Samstag ist ab 14.30 Uhr Festbetrieb im Zelt. Ab 16 Uhr finden zum vierten Mal die beliebten Game of Thrones, die nicht so bierernsten Gaudispiele um den Thron (eine goldene Kloschüssel!) mit einer Rekordbeteiligung statt, denn insgesamt haben sich 16 Teams angemeldet.

Den Sportfestbetrieb am Sonntag eröffnet ab 10 Uhr Waldhausens Fußballjugend mit einigen Begegnungen auf dem grünen Rasen. Ab 11:30 Uhr gibt es Mittagessen im Festzelt. Gegen 13.30 Uhr stehen Ehrungen verdienter Fußballer und Funktionäre des Vereins durch den Badischen Sportbund auf dem Programm, ehe sich unter der Regie des Fördervereins und seines Vorsitzenden Wolfgang Lindenmaier die Sparte Freizeit- und Breitensport des SVW mit ihrem vielfältigen Angebot präsentieren wird. Zwei Seniorenfußballspiele bilden dann ab 17 Uhr den sportlichen Abschluss des Tages ehe um 19 Uhr dann im Festzelt die Plattenparty startet.

Am Sportfestmontag finden wieder die Sommerbundesjugendspiele der Grundschule Bödigheim/Waldhausen auf dem Sportgelände statt. ittagstisch ist ab 11.30 Uhr. Ab 14.30 Uhr ist Kindernachmittag Zum sportlichen Abschluss messen einige Freizeitmannschaften ihre sportlichen Kräfte auf dem grünen Rasen,