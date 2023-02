Polizei sucht nach Fußgängerin

Buchen. Die Polizei sucht eine Fußgängerin, die am Mittwoch in Buchen möglicherweise von einem Pkw angefahren wurde. Eine 37-Jährige wollte gegen 14.30 Uhr ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Friedrichstraße wenden. Beim Wendevorgang mit ihrem Ford nahm die Frau einen Schlag wahr, weshalb sie ihr Fahrzeug unmittelbar stoppte und ausstieg.

Am Heck des Autos soll eine ältere Dame auf dem Boden gesessen haben. Die 37-Jährige bot der Dame sofort Hilfe an, welche die Seniorin ablehnte. Weiter teilte sie mit, dass sie lediglich leichte Schmerzen am Ellenbogen verspüre und entfernte sich dann zu Fuß in Richtung Innenstadt. Die Ford-Fahrerin fuhr danach zunächst nach Hause und realisierte dort, dass sie den Unfall melden muss. Daher informierte sie dann die Polizei.

Gesucht wird nun die Seniorin, die wie folgt beschrieben wird: Circa 75 bis 80 Jahre alt, 1,55 bis 1,65 Meter groß, graues, kurzes Haar, Brillenträgerin. Sie trug einen grauen/dunklen Mantel und eine große, weiße Damenhandtasche.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/ 9040, entgegen.



