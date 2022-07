Julia Janny „Schülerin des Jahres“

Buchen. Das großartige „Concerto grosso“, welches von Preisträgern der JMK-Musikschule Buchen in der Frankenland-Halle gestaltet wurde, war ein kulturelles Erlebnis für die große Zahl an Musikinteressierten. Mit diesem verbunden war die Ehrung und Auszeichnung der Preisträger aus den vergangenen drei Jahre von 2020 bis 2022 durch den Leiter der Musikschule Michael Wüst und den Bürgermeister der Stadt Buchen, Roland Burger.

In Verbindung mit der Begrüßung, bei der auch Bürgermeister Roland Burger, Sarah Wörz als Fachbereichsleiterin der Stadt Buchen, Dr. Elisabeth Weidmann als Vorsitzender und Peter Emrich als dem Ehrenvorsitzenden des Fördervereins genannt wurden, sprach Michael Wüst von der Wettbewerbsgeschichte der JMK Musikschule als einer Erfolgsgeschichte, die sich durchaus auch im Kontext mit größeren Musikschulen höchst erfreulich lese. Dies verdeutlichte er mit einigen Zahlen von Erfolgen seit deren Gründung im Jahr 1991.

500 Schüler haben gewonnen

Die Preisträger von 2020, 2021 und 2022 Beim Regionalwettbewerb 2020 erhielten folgende Schüler den ersten Preis mit Weiterleitung: Maria Balagula (Akkordeon, 23 Punkte); Valentin Balagula (Klavier, 23 Punkte); Monja Peschke (Harfe, 23 Punkte); Vivien Eichhorn (Klavier, 24 Punkte); Vivien Eichhorn (Akkordeon, 23 Punkte); Patrick Schönit (Violine, 23 Punkte); Robert König (Violoncello, 23 Punkte). Den ersten Preis erhielten 2020: Leonie Hoffmann (Harfe, 23 Punkte); Viktoria Franz (Gesang, 23 Punkte); Sophie Franz (Akkordeon, 22 Punkte); Alwina Schmidt (Akkordeon, 22. Punkte); Martin Leis (Klavier, 22 Punkte); Claire Diao (Klavier, 22 Punkte); Alischa Schmidt (Klavier, 21 Punkte); Rebecca Wiener (Oboe, 21 Punkte); Leni Heilig (Oboe, 21 Punkte); Victoria Hirsch (Gesang, 21 Punkte). Mit dem zweiten Preis wurden ausgezeichnet: Neomi Lehmann (Violine, 20 Punkte); Tora Merkert (Violine, 20 Punkte); Christian Michel (Akkordeon, 18 Punkte); Robert Rau (Akkordeon, 18 Punkte). Die Preisträger des Landeswettbewerbs 2021 mit dem ersten Preis sind: Julia Schaub (Trompete, 23 Punkte; Julius von Wedel (Trompete, 22 Punkte). Die Preisträger im Regionalwettbewerb 2021, die einen ersten Preis erhielten, lauten: Aurelia Medved (Klarinette, 23 Punkte); Nicolas Emmert (Klarinette, 22 Punkte); Henri Rosche (Trompete, 21 Punkte). Die Preisträger 2022 des Landeswettbewerbs, die einen zweiten Preis erhielten, sind: Julia Janny (Oboe, 22 Punkte); Zahide Akdere (Klavier, 22 Punkte). Die Preisträgerin 2022 des Regionalwettbewerbs mit dem ersten Preis lautet Vivien Eichhorn (Akkordeon, 21 Punkte). Z

Auf Regionalebene waren dies im Verlauf von 31 Jahren insgesamt 210 erste, 118 zweite und 50 dritte Preise. Insgesamt 500 Schüler stünden hinter diesen Auszeichnungen, ließ Wüst wissen. Auf Landesebene kamen 67 erste, 31 zweite sowie zwölf dritte Preise dazu. Und in dem vom Musikschulleiter als „Königsklasse“ bezeichneten Bundeswettbewerb erreichten die Schüler in all den Jahren zwei erste, sechs zweite und neun dritte Preise, zudem neun lobende Anerkennungen.

2020 wurde mit 20 Teilnehmenden gestartet. Sieben Schüler wurden damals mit einem ersten Preis zum Landeswettbewerb weitergeleitet, als Corona plötzlich heftig zuschlug. Ein Landeswettbewerb fand nicht mehr statt und die Umstände und ständigen Verzögerungen des Wettbewerbs ließ die Zahl der Teilnehmenden auf fünf sinken.

Der Regionalwettbewerb fand erstmals als Videowettbewerb statt. Schließlich kam der Präsenzunterricht wegen Corona zum Erliegen, so dass die Vorbereitung auf den Wettbewerb immer schwieriger wurde. Kein Wunder daher, dass die Musikschule 2022 nur noch drei Teilnehmende am Start hatte. Dennoch konnte Wüst mit Stolz auf das Gesamtergebnis der drei vergangenen Jahre verweisen.

24 junge Musiker der MS Buchen, unterstützt in den Duowettbewerben von zwei Schülerinnen und Schülern der MS Bauland sowie einer Schülerin der MS Eberbach, haben in den Jahren 2020 bis 2022 Preise errungen. Michael Wüst sprach daher von „tollen Leistungen“ zu denen er allen Preisträgern gratulierte. Er bedankte sich ebenfalls bei den Kollegen für das große Engagement.

Dem gebotenen Konzertprogramm schlossen sich die Ehrungen an. Zu diesen gehörte auch die Auszeichnung von Julia Janny als „Schülerin des Jahres“. Mit dieser Ehrung zeichnet die Musikschule seit 2004 Schülerinnen und Schüler aus, die sich nicht nur durch musikalische Leistungen hervorgetan habe, sondern die in ihrem Musikschulleben durch den jahrelangen Einsatz bei Veranstaltungen und der Mitwirkung in Ensembles der Musikschule Einsatzfreude, Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft und soziale Kompetenz bewiesen. Daher fiel gemäß Wüsts Betrachtung und Bewertung die Wahl der Schülerin des Jahres 2022 nicht schwer.

Die Ehrung entgegennehmen durfte Julia Janny, die bei mehreren Musicals mit und erreichte mit ihrer Oboe beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ mehrfach vordere Landespreise. Für all diese Leistungen bedankte er sich auch besonders herzlich. zeg