Götzingen. In der Kirche St. Bartholomäus in Götzingen stellte eine Frau nach Angaben der Polizei am Freitagnachmittag fest, dass offensichtlich Zündler in dem Gotteshaus am Werk waren. Ein Unbekannter hatte versucht, ein Gesangbuch und weiteres Papier anzuzünden, was zum Glück misslang. Die Polizei konnte bei der Aufnahme des Sachverhalts Streichhölzer sichern, die zurückgelassen wurden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1