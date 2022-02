Hilfsaktion der Katholischen Frauengemeinschaften (kfd) für Rumänien erbrachte 11.138,42 Euro

Odenwald-Tauber. Großartige Hilfe durch großzügige Spendenbereitschaft von Frauengruppen und durch Einzelspenden aus der Region durfte der Freundeskreis Oradea-VS-Villingen auch in diesem Jahr wieder erleben. Der seit 30 Jahren stets durchgeführte Weihnachtshilfstransport musste auch in diesem Jahr wieder wegen der Corona-Situation abgesagt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Verantwortlichen sorgten jedoch dafür, dass ersatzweise während des laufenden Jahres 2021 insgesamt 18 geräumige rumänische Sattelschlepper die dringend benötigten Hilfsgüter als Rückladungen mit nach Rumänien genommen haben. Mit auf die große Reise gingen zu Weihnachten allein über 1000 schön verpackte Lebensmittelpäckchen und mindestens ebenso viele Kinderpäckchen, sowie zahlreiche gut gefüllte Pakete mit Kleidung, Schuhen, Bettwäsche, Haushaltsgegenständen und Lebensmitteln.

Dringende Hilfe

Auch viele gut erhaltene gespendete Möbelstücke, Elektrogeräte, Klinikbedarf und medizinisches Zubehör wurde verladen. Finanziert werden diese Transporte mit Spendengeldern. Unterstützung erhält der Freundeskreis hierbei seit 20 Jahren durch die Hilfsaktion der kfd-Gruppen der Region Odenwald-Tauber, wofür alle Verantwortlichen sehr dankbar sind, zumal auch einigen rumänischen Hilfsprojekten ganz dringend mit den notwendigen Geldspenden geholfen werden musste.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Der Villinger Freundeskreis Oradea bedauerte sehr, dass es diesmal nicht möglich war, die Verteilung der Hilfsgüter, besonders in den Kinderprojekten selbst zu übernehmen. Die Verteilung der Hilfsgüter ist jedoch durch die langjährigen Helfer und Helferinnen der bewährten rumänischen Partner-Organisationen gesichert. Als Glücksfall für den Hilfsverein hat sich in dieser Krisenzeit auch die Firma „ebm-papst“ in St. Georgen erwiesen. Diese hat mit ihren Lastwagen das ganze Jahr über fertig verpackte Paletten mit Hilfsgütern kostenlos nach Oradea in ihre dort neu errichtete Zweigfirma mitgenommen. Hier werden die Hilfsgüter von der Caritas abgeholt und an die bedürftigsten Einrichtungen weiter verteilt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Alle rumänischen Empfänger sind unendlich dankbar für diese große Hilfe, ohne die verschiedene Organisationen nicht weiter existieren könnten, wie sie immer wieder glaubhaft versichern.

Hoffen auf nächsten Transport

Der Freundeskreis hofft nun, über die Osterfeiertage 2022 wieder selbst einen Hilfstransport durchführen zu können.

Der Dank galt allen, die für diese Hilfsaktion gespendet haben: den Katholischen Frauengemeinschaften in den Dekanaten Tauberbischofsheim und Mosbach-Buchen sowie allen Einzelpersonen.