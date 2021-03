Kunstwerk an der B 27 - Umspannstation bei Oberneudorf erinnert an die alte Motorradrennstrecke / Bis zu 20 000 Zuschauer kamen zwischen 1950 und 1954 Graffiti weckt Erinnerung an den „Odenwälder Nürburgring“

Oberhalb von Oberneudorf wurde ein Umspannhäuschen mit einem Motiv des historischen Odenwaldrings verziert. Das Bild zeigt (von links) Elmar Noe, Bernhard Schnorr (beide Heimatverein Oberneudorf), Bürgermeister Roland Burger, Landrat Dr. Achim Brötel, Bernhard Ries (Netze BW), Ortsvorsteher Roland Ohnhäuser und Christoph Genieser (AC Odenwaldring). © Martin Bernhard