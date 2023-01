Faschnacht in der Stadthalle

Buchen. Nachdem der Wimpinasaal für größere Veranstaltungen nicht mehr genutzt werden kann, hat sich auch die Spielgruppe der Kolpingfaschnacht entschlossen, ihre Veranstaltungen in die Stadthalle zu verlegen. Dabei müssen sich nicht nur die Aktiven auf neue Gegebenheiten, wie zum Beispiel eine weitaus größere Bühne, einstellen, auch für die Zuschauer gibt es Neuerungen. So werden die bisherigen vier Abende auf zwei reduziert, nämlich auf Samstag und Sonntag 11., und 12. Februar, jeweils um 19.31 Uhr. Zudem wird der Kartenverkauf für diese beliebten Veranstaltungen auf ein Onlineverfahren umgestellt. Ab Samstag, 14. Januar um, 11.11 Uhr ist unter www.kolping-buchen.de ein Link zu einem Reservierungsportal freigeschalten.

Hier können die Interessierten entsprechend dem vorgegebenen Sitzplan ihre Platzbuchungen vornehmen, dabei liegt die Obergrenze pro Besteller bei 20 Karten. Die Bezahlung der Karten erfolgt innerhalb von drei Tagen durch Überweisung auf die angegebenen Konten oder per Paypal. Die Tickets werden nach Geldeingang per Email an den Besteller versendet. Restkarten sind ab Montag, 16. Januar, im Verkehrsamt Buchen erhältlich.