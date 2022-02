Buchen: PCR-Pooltests an Schulen endgültig abgesagt

Im Zuge der Vorstellung des neuen Testgeräts informierte Bürgermeister Roland Burger, dass die PCR-Pooltests an den Buchener Schulen, die in den vergangenen Wochen immer wieder für Diskussionen gesorgt haben, nun endgültig abgesagt. Aufgrund der gestiegenen Impfzahlen auch bei Kindern und Jugendlichen seien weniger Pools zusammengekommen, so dass der Anbieter Probatix aus dem Vertrag mit der Stadt ausgestiegen sei. Deshalb und wegen der geänderten Priorisierung der PCR-Tests kommen die Pooltests jetzt doch nicht. Das Gerät des DRK-Kreisverbands könne diese Prüfungen zwar durchführen, die Masse der möglichen Nachtestungen bei einem positiven Pool sei aber derzeit nicht zu stemmen.

Als Beispiel: 15 Pool-Testungen werden am Burghardt-Gymnasium durchgeführt, in einem Pool befinden sich 25 Schüler. Davon sind 13 Pools positiv, heißt 325 Schüler müssten zur Einzeltestung erscheinen. Eine Zahl, die man zum aktuellen Stand der Pandemie nicht leisten könne. mg

