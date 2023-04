Bewegung, Achtsamkeit und Entspannung im Fokus

Projektleiter Sebastian Fröbel (Zweiter von rechts, hinten) begrüßte in der Wimpina-Grundschule Helga Schwarz-Dörzenbach, Anne Rottermann, Bürgermeister Roland Burger und den Beigeordneten Benjamin Laber (von links). Sie machten sich ein Bild vom Bildungsprojekt „Die Bewegte Schule“, das an acht Grund- und weiterführenden Schulen in Buchen gestartet ist.

© Cabraja