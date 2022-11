Was lange währt, wird endlich gut: Die Fußgängerampel an der Hettinger Straße in der Höhe des Wohngebiets Hühnerberg soll das Überqueren der Straße für Fußgänger und Radfahrer erleichtern. Unser Bild zeigt (von links) Ortsvorsteher Timo Steichler, Beigeordneter Benjamin Laber, Fachdienstleiter Harald Steinbach, Bauleiter Volker Henn (beide vom Landratsamt), Manuel Stauch von der Baufirma Link und Thomas Frey, stellvertretender Straßenmeister.

© Martin Bernhard