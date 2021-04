Wohnmobil beschädigt

Gerchsheim. An einem Wohnmobil hat ein Unbekannter einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Das Fahrzeug stand im Zeitraum von Samstagabend bis Mittwochmittag auf einem Parkstreifen in der Birkenstraße. Währenddessen muss sich im Rahmen eines Parkmanövers oder beim Rangieren eines unbekannten Verkehrsteilnehmenden ein Unfall ereignet haben. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern oder die Polizei zu verständigen, setzte der oder die Unbekannte seine Fahrt fort. Zeugen, die Hinweise geben können, werden aufgefordert, sich unter Telefon 09341/810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

