In der ehemaligen Brennerei von Hubert Schürrle in Schweigern wurde schon länger kein Schnaps mehr gebrannt. Doch nun ist wieder was los: Matthew Tucci und seine Frau Sarah haben die Brennerei gekauft und probieren sich in der Herstellung von Schnaps, Likör und Gin. Mit dabei ist auch ihr Freund und Nachbar Max Mandlier.

Bis die Tuccis allerdings in Schweigern angekommen sind, hat es

...