Kürbisfest mit Krämermarkt in Schweigern

Schweigern. Nach zwei Jahren Pause findet in diesem Jahr wieder das „Schweigerner Kürbisfest“ mit Krämermarkt am Sonntag, 11. September, rund um die Festhalle statt. Direkt am Umpfertalradweg, in der neu sanierten Schulstraße präsentieren sich die regionalen Anbieter mit ihren Marktständen. Auch Hobbykünstler sind wie immer mit dabei, um ihre Werke zu präsentieren. Ab 11 Uhr beginnt das bunte Markttreiben in der Umpfertalgemeinde. Ein Hingucker sind die aufgestellten großen Strohballen mit den Kürbissen und Figuren am Ortseingang, die das elfte Kürbisfest bereits ankündigen.

Der Kürbis wird immer beliebter und man hat das Gefühl, dass jedes Jahr neue Sorten dazu kommen. Im Kommen sind Zierkürbisse, die vor allem zur Dekoration eingesetzt werden. Je ausgefallener, desto schöner. Die Nachfrage steigt ständig, daher hat sich das Organisationsteam etwas Besonderes einfallen lassen. So können alle Besucher zwischen 11 und 17 Uhr selbst ihren eigenen Zierkürbiss an einem Stand direkt vor der Festhalle bringen. Eine Jury aus Schweigerner Stadt- und Ortschaftsräten kommt um 17 Uhr zusammen, um die Kürbisse in drei Kategorien zu prämieren. Gesucht wird der größte, kleinste und originellste Zierkürbis der Region. Zu gewinnen gibt es je Kategorie einen Gutschein im Wert von 20 Euro.

Die beteiligten örtlichen Vereine, die freiwillige Feuerwehr und die Ortsverwaltung haben ein abwechslungsreiches Programm bei freiem Eintritt für alle Besucher zusammengestellt.

Bei den Planungen und Vorbereitungen kann man sich auf die langjährige Erfahrung des Organisations-Teams verlassen. „Ohne diese enge Zusammenarbeit und die Mithilfe vieler Bürger wäre das jährliche Kürbisfest in dieser Form in der heutigen Zeit nicht mehr möglich“, betont Ortsvorsteher Ferdinand Eck.

Beginn ist um 11 Uhr mit dem Frühschoppen in der Festhalle und im Außenbereich lädt zusätzlich ein Biergarten zum Feiern und Genießen ein. Anschließend wird ab 11.30 Uhr traditionell „Meerrettich mit Rindfleisch“ und Kürbissuppe neben anderen Mittagessen serviert. Als Nachtisch besteht die Möglichkeit, ein Kürbiseis zu genießen, auch Kaffee- und Kuchenliebhaber werden sicher fündig.

Das Unterhaltungsprogramm beginnt um 14 Uhr mit Show-Tänzen der „Medley-Jugend“ des TSV Schweigern und der Narrhalla Boxberg, in der Festhalle. Start zur traditionellen 11. Entenrallye in der Umpfer ist um 15 Uhr. Für die Kinder wird eine Hüpfburg aufgestellt und die „Dicke Emma“ lädt zu einer Zugfahrt ein. Das Schnitzen und Bemalen von Kürbissen istkostenlos möglich und die Werke dürfen natürlich auch mitgenommen werden. Eine interessante Modellbau-Vorführung von Lkw- und Maschinen im Maßstab 1:16 findet um 13 und 16 Uhr auf dem Marktgelände statt. Eine kleine Lego-Ausstellung wird zudem zu bewundern sein. Eine umfangreiche Fotoausstellung der Ortsverwaltung über die letzten 50 Jahre von Festen und Ereignissen sowie kommunalen Maßnahmen der letzten Jahre in Schweigern ist in der Aula der Grundschule zu sehen.