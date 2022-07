Bestens für den „Ernst des Lebens“ gerüstet

Lauda-Königshofen. Wieder einmal wurden an der Gemeinschaftsschule Lauda-Königshofen die Abschlussschüler in den „Ernst des Lebens“ entlassen, wie es Konrektor Dr. Rainer Gsell formulierte. Einem „Ernst“, dem die Lernpartnerinnen und Lernpartner dank ihrer guten Zeugnisse, den Anmeldungen an den weiterführenden Schulen oder den vielfach abgeschlossenen Ausbildungsverträgen ruhig entgegentreten können. Besonders ruhig sind wohl diejenigen Lernpartnerinnen und Lernpartner, die sich dafür entschieden haben an der Gemeinschaftsschule Lauda zu bleiben und dort nach dem erfolgreich abgelegten Hauptschulabschluss nun den Realschulabschluss anzustreben.

Den „Ernst des Lebens“ thematisierten aber auch die Elternbeiratsvorsitzende Michaela Klein und die Schülervertreter – nahmen sie doch jeweils auf die zurückliegenden Corona-Schuljahre Bezug. Eine Zeit, die zwar hart war, die aber die Schulgemeinschaft gemeinsam gut bewältigte – schließlich konnten zahlreiche Lernpartnerinnen und Lernpartner erfolgreich zum Haupt- oder Realschulabschluss geführt werden. Hierzu gratulierte Schulleiterin Natalie Ederer den jungen Erwachsenen herzlich und überreichte ihnen dann feierlich ihre Abschlusszeugnisse.

In der Klasse 9.1 legten folgende Lernpartnerinnen und Lernpartner erfolgreich ihren Hauptschulabschluss ab: Raul Albert, Leon Bein, Michael Ber, Laura Capinski, Jonas Dembinski, Nevio Fischer, Veronika Forsch, Fabio Frey, Leon Frietsch, Charleen, Gerhard, Ayleen Gökdogan, Leon Kaiser, Alime Kilicvur, Kevin Klee, Jamie-Lee Kreyska, Julian Laschzok, Rayen Lassoued, Paul Luck, Nikolett Ovari, Daniel Schmidt, Adrian Tafa, Deniz Vierneisel, Gabriel Wieczorek, Channtal Wituschinski, Enes Yildirim, Shayenn Zehnter.

Dabei erhielt Nevio Fischer einen Preis als Lerngruppenbester. Fachpreise für die Note sehr gut im Prüfungsfach Mathematik erhielten Nevio Fischer und Leon Bein. Mit einer Belobigung konnten Charleen Gerhard und Raul Albert ausgezeichnet werden.

Fr. Lassoued, Fr. Albert und Fr. Frietsch wurden von Natalie Ederer als Elternvertreterinnen gewürdigt.

In der 10.1 legten folgende Lernpartnerinnen und Lernpartner erfolgreich ihren Hauptabschluss ab: Albert Albach, Ismail Eldai, Conner Erbar, Dilan Erdogan.o, Sami Nourallah, Mohammed Othmann, Ayline Reuß, John Rube, Milena Sammüller, Silvana Wagner, Dustin Wendt. Dabei erhielt Silvana Wagner einen Preis als Lerngruppenbeste der Hauptschulabsolventen. Einen Fachpreis für die Note sehr gut im Prüfungsfach Englisch erhielt Ayline Reuß. Mit einer Belobigung konnte außerdem Silvana Wagner ausgezeichnet werden.

Erfolgreich den Realschulabschluss legten folgende Lernpartnerin und Lernpartner ab:

Ben Becherle, Sedra Hulwani, Tim Müller, Felix Schröder, Alex Witzke, Stefan Zakharov. Einen Preis als Lerngruppenbeste erhielt Sedra Hulwani. Mit einer Belobigung konnten außerdem Sedra Hulwani, Tim Müller und Felix Schröder ausgezeichnet werden.

Fr. Reuß und Fr. Nourallah wurden von Natalie Ederer als Elternvertreterinnen gewürdigt. gmslk