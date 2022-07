Zweimal die Traumnote 1,0

Eine ganze Reihe der 47 Abiturientinnen und Abiturienten der Beruflichen Schule für Ernährung.Pflege.Erziehung Bad Mergentheim erhielten Preise und Belobigungen.

Ernährungswissenschaftliches Gymnasium (EG13): Theresa Bickel, Nicole Bondar, Daria Breuer (Preis), Lea Eller (P), Rebecca Fries (P), Anna Hellinger, Kelly Hlopin, Carla Jetter (P), Larissa Köhler (Belobigung), Johannes Kraft, Anna Landwehr (P), Robin Litterer, Pauline Löblein, Lea Lohmeyer (B), Zuzanna Marczuk (B), Sophia Quenzer (P), Alicia Rupp, Ylvi Schillinger, Antonia Schmitt (B), Vanessa Thoma, Sana Wecker (P), Viktoria Weizel (B).

Sozialwissenschaftliches Gymnasium (SG13): Vanessa Baumann, Tanja Erbes, Sofia Fries, Julia Göbel (P), Lea Hemmersbach, Annika Heringer, Meike Herwarth, Jasmin Jetzinger (P), Thea Lang (P), Leonie Lutz, Anastasia Matter, Paul Meffert (P), Sarah Naser (P), Ben Schauer, Karina Schmidt, Ann-Sofie Schneider (B), Bastian Schwallach, Chantal Seeger, Karina Stabel, Theresa Stelter, Lea Thomas, Jule Thürauf (B), Laura Wachter (P), Luise Werner.

Weitere Preise und Auszeichnungen für hervorragende Leistungen in den einzelnen Fächern erhielten: Daria Breuer und Sophia Quenzer in Ernährung und Chemie (Kofranyi-Preis, gestiftet von der AOK), Jasmin Jetzinger in Pädagogik und Psychologie (Preis der Heidehof-Stiftung), Laura Wachter in Mathematik, Laura Wachter in Deutsch (Scheffelpreis), Thea Lang in Englisch, Zuzanna Marczuk und Ann-Sofie Schneider in Spanisch, Paul Meffert in Geschichte/Gemeinschaftskunde (Preis der Landeszentrale für politische Bildung), Larissa Köhler in Wirtschaftslehre, Jule Thürauf in Evangelischer Religionslehre, Jasmin Jetzinger in Katholischer Religionslehre, Daria Breuer in Biotechnologie, Sarah Naser in Biologie, Laura Wachter in Chemie, Anna Hellinger in Sport, Viktoria Weizel in Informatik.

Sonderpreis für besonderes Engagement des Rotary Clubs: Daria Breuer, Rebecca Fries und Nicole Bondar. epe