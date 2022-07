Wieder Kurparkfest

Bad Mergentheim. Nun ist es endlich wieder soweit: am Samstag, 16. Juli findet das große Kurparkfest mit abendlicher Illumination statt. Es gehört zu den beliebtesten Veranstaltungen in Bad Mergentheim und Umgebung. Nach zweijähriger Pandemie-Pause kann es jetzt in gewohnter Weise stattfinden. Fast 15 000 Kerzen leuchten in allen Farben auf den Wiesen und verwandeln den Kurpark in eine fantastische leuchtende Welt. Das bunte Programm beginnt schon um 15 Uhr. Für Partystimmung sorgen Bands auf vier Bühnen. Bei Kinderschminken über eine Hüpfburg bis hin zur Kindereisenbahn wird auch bei den Kleinen keine Langeweile aufkommen. Archivbild: Sascha Bickel

