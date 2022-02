Verunsicherte Patienten in Bad Mergentheim

Einen neuen Hausarzt zu finden, ist in diesen Zeiten gar nicht so einfach. Es fehlen Nachfolger und die Wartelisten für Neu-Patienten in den verbliebenen Arztpraxen werden immer länger. Entsprechend wuchs die Verunsicherung in den vergangenen Wochen in und um Bad Mergentheim, als sich herumsprach, dass bald weitere etablierte Mediziner in den Ruhestand wechseln (wollen).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für drei großen Hausarztpraxen ist der künftige Weg ein gemeinsamer, in Form eines Verbundes. Junge Nachwuchskräfte, die nur angestellt tätig sein wollen, erhalten hier eine Chance und sichern das Überleben der Praxen. An Teilzeit-Arbeit interessierte Mediziner finden in dieser Verbundlösung ebenfalls ihren Platz. Das klingt nach einem gutem Weg.

Der Handlungsdruck wird auch im medizinischen Bereich immer deutlicher und man fragt sich schon, warum jahrelang so wenig passiert ist.