Unfälle auf der B 290 nahe Hollenbach und bei Craintal

Herbsthausen/Niederstetten/Craintal. Gleich zwei schwere Unfälle ereigneten sich am Freitagnachmittag kurz hintereinander. Zuerst krachte es auf der B 290 zwischen Herbsthausen und Riedbach, an der Abzweigung nach Hollenbach (Bild). Eine schwer verletzte, ältere Frau kam ins Caritas-Krankenhaus. Ein Mann wurde leicht verletzt ebenfalls in die Klinik gebracht. Aufgrund einer Vorfahrtsverletzung stießen an dieser Stelle gegen 16.30 Uhr ein Mercedes und ein Fiat zusammen. Die Freiwillige Feuerwehr Niederstetten rückte ebenso mit mehreren Helfern an, wie der DRK-Rettungsdienst und die Polizei. Gegen 17.15 Uhr wurden dann die Freiwillige Feuerwehr Creglingen, das DRK und der ADAC-Rettungshubschrauber „Christoph 65“ auf die Höhe bei Craintal (Richtung Freudenbach) geschickt. Hier war ein junger Motorradfahrer, nach ersten Informationen allein beteiligt, verunglückt. Er kam mit Verdacht auf schwere Verletzungen auch ins Krankenhaus. Weitere Informationen lagen bis zum Redaktionsschluss nicht vor. Wir berichten in der Montagsausgabe weiter. / sabix

