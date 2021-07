Tauberfränkische Wirtshausmusi veranstaltet Benefiz-Weinprobe für Flut-Opfer

Markelsheim. Eine Benefiz-Weinprobe der Tauberfränkischen Wirtshausmusi zu Gunsten der Hochwassergeschädigten unter dem Motto „Von Weinort zu Weinort“ findet am Sonntag, 1. August, im Fronhof in Markelsheim statt. Beginn 18 Uhr, Einlass ab 17 Uhr. Der gesamte Erlös kommt der Weinbaugemeinde Dernau im Ahrtal zugute, die schwer vom Hochwasser getroffen wurde. Sehr viele Markelsheimer Firmen und Geschäfte beteiligen sich mit Spenden an dieser Aktion. Es spielen und singen „Jakobs Stubenmusik“ und die „Zwiefach Boarischen“. Durch das Programm führt der Wirt Andreas Heinze. Es gibt eine Verlosung mit tollen Preisen. Reservierungen werden vorgenommen unter Telefon 07931 / 2610 und am Nachmittag unter Telefon 07931 / 42898; die Bezahlung erfolgt an der Abendkasse. Bild: Hofmann-Olkus

