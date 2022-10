Spätwerk war sein größter Triumph

Bad Mergentheim. Der Chor Cappella Nova führt an diesem Sonntag, 16. Oktober, um 17.30 Uhr in der Schlosskirche in Bad Mergentheim unter der Leitung von Prof. Karl Rathgeber das Oratorium „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als Joseph Haydn 1795 bei seiner Abreise aus London ein älteres Oratorienlibretto über die Schöpfungsgeschichte überreicht wurde, das ursprünglich für Georg Friedrich Händel bestimmt war (der es aber nie vertont hat), erkannte er sofort dessen Potenzial. Er ließ von seinem Gönner Baron Gottfried van Swieten eine deutsche Übersetzung anfertigen und feilte eineinhalb Jahre an dem Werk in einer Art fieberhaftem Ausnahmezustand. Mit diesem Spätwerk feierte er seinen größten Triumph.

Haydns geniale, einfallsreiche Musik mit der richtigen Mischung aus volkstümlicher Melodik und gelehrter Kompositionstechnik führte dazu, dass das Werk schon bei der Uraufführung ein voller Erfolg wurde. Unter anderem die berühmten Tonmalereien (die Beschreibung des Chaos, die Erschaffung des Lichts, der Aufgang der Sonne, die Erschaffung der unterschiedlichen Tiere) und die wirkungsvollen und monumentalen Jubelchöre rissen das Premierenpublikum zu stürmischem Applaus und Bravo-Rufe hin und das Werk fand schon zu Haydns Lebzeiten eine weite Verbreitung in ganz Europa. Die „Schöpfung“ traf den Nerv der Zeit – und tut es bis heute.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Interview Studierende der Musikhochschule Mannheim gründen einen neuen Kammerchor Mehr erfahren

Der Chor Cappella Nova wird das Oratorium zusammen mit dem Main-Barockorchester Frankfurt und den namhaften Solisten Anna Nesyba (Sopran), Christian Rathgeber (Tenor) und Felix Rathgeber (Bass) musizieren, die in den ersten beiden Teilen des Werkes die drei Erzengel Gabriel, Uriel und Raphael repräsentieren, welche die sechs Tage der Schöpfung erzählen und kommentieren. Im dritten Teil der „Schöpfung“ stellen Sopran- und Basssolist zusätzlich die ersten Menschen Adam und Eva dar.

Ein besonderer Schwerpunkt der Lübecker Sopranistin Anna Nesyba, die zahlreiche Wettbewerbserfolge verzeichnen kann, ist die Historische Aufführungspraxis Alter Musik; so hatte sie bei Festivals wie den Händelfestspielen Göttingen, dem Kissinger Sommer und dem Mozartfest Würzburg das Vergnügen, mit Ensembles wie der Akademie für Alte Musik Berlin, Musica Alta Ripa oder der Capella Basilensis zu musizieren.

Seit 2014 hat Anna Nesyba eine Dozentur am Institut für Musik der Universität Kassel.

Der Tenor Christian Rathgeber erhielt seine erste musikalische Ausbildung im Windsbacher Knabenchor. Sein Schwerpunkt liegt auf Tenorpartien der Alten Musik und der frühen Romantik von Monteverdi, Bach, Händel bis Mendelssohn, die ihm eine rege Konzerttätigkeit deutschlandweit ermöglichen.

Auch Felix Rathgeber erhielt seine erste musikalische Ausbildung im Windsbacher Knabenchor. Er ist Preisträger des Armin-Knab-Liedwettbewerbs sowie Stipendiat der Richard-Wagner-Stipendienstiftung.

Karten für das Konzert am Sonntag sind erhältlich über www.chorcappellanova.de, bei Reservix, bei den bekannten Vorverkaufsstellen in Bad Mergentheim (Tourist-Information, Kurverwaltung, Fränkische Nachrichten) und an der Abendkasse. CCN