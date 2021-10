Sehr viele Ideen

Bad Mergentheim. Investor Wolfgang Maier betonte bei der offiziellen Vorstellung seines Hotelprojekts in der Kurstadt, dass er immer viele Ideen habe, aber nur diese letztlich umgesetzt werden könnten, deren Sinnhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit geprüft sei. „Für mich ist wichtig, auch beim Vorhaben in Bad Mergentheim, dass alles ökologisch, nachhaltig und mit einem ausgeklügelten Energiekonzept ausgestattet ist“, so Maier. Er berichtete zudem, dass der Traum von einer Baumwipfel-Schwimmrinne am Mawell-Resort in Langenburg wohl nicht verwirklicht werden könnte, dafür aber ein extra langer Infinity-Pool in Bad Mergentheim und ein Bademantel-Gang zur „Solymar“-Therme. sabix

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1