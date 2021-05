Schwer verletzter Motorradfahrer und weitere Unfallopfer

Creglingen/Craintal/Herbsthausen. Wie bereits in der Samstagsausgabe berichtet, ereigneten sich am Freitagnachmittag zwei schwere Unfälle kurz hintereinander – erst nahe Herbsthausen/Hollenbach und dann bei Craintal. Oberhalb des Creglinger Stadtteils stürzte ein aus Uffenheim stammender, 20-jähriger Motorradfahrer mit seiner KTM als er gegen 17.15 Uhr bergabwärts fuhr. In einer scharfen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, die an der Stelle wieder ansteigt. Der Kradfahrer schaffte es noch, mehrere Meter auf der Steigung im Grünstreifen zu fahren. Im Anschluss geriet er wieder in ein stärkeres Gefälle. Hier verlor er die Kontrolle über sein Krad und stürzte (Bild). Er zog sich Rückenverletzungen zu und wurde schließlich doch mit dem ADAC-Rettungshubschrauber „Christoph 65“ ins Krankenhaus geflogen. Gegen 16.30 Uhr krachte es dagegen schon auf der B 290 an der Abzweigung Hollenbach. Eine 77-jährige Fiat-Lenkerin wollte von Hollenbach kommend nach links auf die Bundesstraße in Richtung Herbsthausen abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 62-jährigen Mercedes-Lenkers, der aus Bad Mergentheim kam. Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt. Die Fiat-Fahrerin erlitt mehrere Frakturen, über die Verletzungen des Mercedes-Fahrers ist bislang nichts bekannt. Beide Beteiligten wurden stationär im Krankenhaus aufgenommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15 000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Niederstetten war mit drei Fahrzeugen und 14 Mann vor Ort zur Absicherung und anschließenden Reinigung der Unfallstelle. / sabix

