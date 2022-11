Schmerzen im Gelenk operieren?

Bad Mergentheim. In seinem Online-Vortrag „Gelenkschmerzen – operieren oder nicht?“ informiert Prof. Dr. Christoph Eingartner, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, über mögliche Therapien bei Gelenkschmerzen und beantwortet Fragen. Der Vortrag aus der Reihe „Caritas im Dialog“ findet an diesem Donnerstag, 10. November, um 18 Uhr statt. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an veranstaltung@ckbm.de oder unter Telefon 07931 / 58-2020.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Unsere Gelenke sind im Laufe des Lebens vielen Belastungen ausgesetzt, die zu Arthrose, also Verschleißerscheinungen führen können. Die Folgen sind meist Schmerzen und Bewegungseinschränkungen an Knie, Hüfte, Schulter oder den Händen“, so Prof. Dr. Eingartner. „Und diese Beschwerden müssen ernst genommen werden und eine Behandlung muss zeitnah erfolgen, so dass sich die Beweglichkeit nicht weiter einschränkt und die Schmerzen nicht zunehmen.“ In seinem Vortrag erläutert der Chefarzt welche Diagnostik erforderlich ist und welche verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten es gibt. ckbm