MSC besuchte grüne Insel

Bad Mergentheim. Auf die grüne Insel, nach Irland, ging in diesem Jahr die Reise des Motosportclubs (MSC) Bad Mergentheim im ADAC.

Nach der bewährten gemütlichen Busanreise zum Frankfurter Flughafen landete man pünktlich bei Sonnenschein in der ehemaligen Wikingersiedlung Dublin. Auf dem Flughafen wartete schon der Reiseleiter – mit Gitarre und kleinem Gepäck. Zunächst fuhr die Gruppe durch die Midlands. Nach einer ausgiebigen Führung durch eine Whiskey-Brennerei ging die Fahrt weiter westlich nach Limerick. Von dort steuerte man Cliffs von Moher an, eine spektakuläre Landschaft mit überwältigenden Ausblicken und wunderschönen Fotomotiven. Der Reiseleiter erzählte ausführlich über die Geschichte Irlands und ergänzte mit Limericks und Gesang. Es wurden normannische Burgtürme und Hochkreuze besucht und dann fuhr man weiter zur hübschen Universitätsstadt Galway. Am dritten Tag ging es nach Tralee über ein pittoreskes Dorf namens Adare. Am nächsten Tag wurde am Ring of Kerry entlang gefahren, eine Vorstellung des Schäfers mit seinen Hütehunden und verschiedenen Schafen besucht und in den schönen Gärten von Muckross spaziert. Weiter ging es nach Cork über Kinsale mit Austern- und Schalentierverkostung in der Markthalle. Nach einer Übernachtung in Tipperary reiste die Gruppe über Kilkenny und Abstechern zu verschiedenen Klöstern nach Dublin. Nach einer ausgiebigen Stadtführung blieb Zeit für einen Bummel durch das abendliche Dublin mit seinen vielen Lokalen mit Livemusik und belebten Straßen. Zum Abschied von Irland gab es noch einen extra Ausflug in den eleganten Dubliner Vorort Howth, wo man am Hafen ein letztes Picknick einnahm. pm