Main-Tauber: Vor zwei Jahren kam der erste „Corona-Patient”

Arbeiten auf der Corona-Station Keine Covid-19-Patienten mehr auf der Intensivstation

Dr. Hans Drexl, Oberarzt in der Medizinischen Klinik 1 im Caritas-Krankenhaus und Oberarzt auf der Corona-Intensivstation, hat gemeinsam mit Manuela Hartl, Stationsleitung auf der Corona-Isolierstation des Caritas-Krankenhauses, und ihrer Stellvertreterin Franziska Löblein in den letzten Wochen exklusiv in den Fränkischen Nachrichten aus dem Berufsalltag berichtet. Mit seinen Erlebnissen endet unsere Serie: Ganz viel Hell- und Mittelblau, daneben einige rosa Streifen und nur noch vereinzelt rote Flecken – der morgendliche Blick auf die Deutschlandkarte in den Medien mit den aktuellen Inzidenzwerten zeigt es deutlich: die Zahl der Corona-Infizierten geht jetzt spürbar zurück. In den vergangenen zwei Wochen seit meiner letzten Kolumne sind die Zahlen in unverhofftem Tempo geradezu nach unten gepurzelt. Ich hoffe, dass dieser Trend weiter anhält, auch wenn nach den Pfingstferien die Schülerinnen und Schüler wieder in den Regelunterricht zurückkehren und weitere Lockerungen in vielen Lebensbereichen Realität werden. Die Sehnsucht nach einem ganz normalen Alltag ohne Corona ist bei uns allen groß. Zustand verbessert {element} Genau wie die Sehnsucht nach einem „normalen Alltag“ auf unserer Intensivstation im Caritas-Krankenhaus. In diesen Tagen werden wir – so sieht es im Moment aus – die letzte Covid-19-Patientin von der Intensivstation auf die Normalstation zurückverlegen können. Ihr Zustand hat sich in der letzten Woche langsam aber stetig verbessert, sie braucht weniger Sauerstoff und muss nicht mehr beatmet werden. Das stimmt mich zuversichtlich, dass ich mich bald nach erfolgreicher Behandlung von ihr verabschieden kann. {furtherread} Kein Covid-19-Patient mehr auf der Intensivstation, zum ersten Mal seit rund acht Monaten! Das ist ein gutes Gefühl. Kein Grund zum Feiern, nein. Aber Erleichterung macht sich bei mir breit. Nicht, dass wir jetzt nichts mehr zu tun hätten – unsere Intensivbetten sind wie immer gut gefüllt mit vielen schwer kranken Patienten. Menschen mit Herzinfarkten, Schlaganfällen oder Lungenentzündungen und natürlich auch Patienten nach großen Operationen brauchen unsere ganze Aufmerksamkeit. Trotzdem ist das für einen Intensivmediziner Alltag – Normalität auf einer Intensivstation wie vor Corona. Noch nicht verschwunden Aus dem Krankenhaus verschwunden ist Covid-19 deswegen natürlich noch nicht. Es gibt weiterhin die Isolierstation für Covid-Patienten und -Verdachtsfälle, die Testpflicht für alle Patienten und viele andere Maßnahmen. Trotzdem ist dies jetzt ein guter Zeitpunkt, um unsere Serie zu beenden, mit der Manuela Hartl, Franziska Löblein und ich Ihnen in den vergangenen Wochen einen kleinen Einblick in unsere Arbeit auf den Corona-Stationen im Caritas-Krankenhaus gegeben haben. Wir hoffen alle, dass wir die Corona-Serie nicht noch einmal von neuem beginnen müssen, dass es nicht zu einer weiteren, vierten Welle kommen wird. Ganz verschwinden wird diese Krankheit auf absehbare Zeit zwar wohl nicht, vermutlich wird sie uns als Infektionserkrankung mit jahreszeitlichen Spitzen auch in Zukunft begleiten. Davon gehen jedenfalls Infektiologen und andere Wissenschaftler aus. Auch andere zur Gewohnheit gewordenen Maßnahmen, die Corona uns aufgezwungen hat, werden uns sicherlich noch einige Zeit bleiben: beispielsweise das Tragen von Masken, um Ansteckungen zu vermeiden, oder Schnelltests, um Infizierte zu entdecken und Superspreader herauszufiltern. Doch anders als im letzten Jahr gibt es jetzt eine wirksame Waffe gegen das Virus: mit jeder Corona-Impfung sinkt das Risiko einer erneuten massenhaften Ausbreitung. Daher möchte ich Sie, liebe Leserinnen und liebe Leser, an dieser Stelle ermutigen: lassen Sie sich gegen Covid-19 impfen, sobald Sie die Möglichkeit dazu haben. Es ist der Weg heraus aus der Pandemie, die Chance auf eine Rückkehr zur Normalität ohne Corona. Auch für mich wird diese Normalität spürbar. In der nächsten Woche besuchen meine Frau und ich zum ersten Mal seit einem knappen Jahr wieder ein Konzert. Musiker, die live vor uns spielen, ein ganzes Sinfonieorchester, im selben Raum uns gegenüber und nicht durch einen Bildschirm getrennt. Ein unvergleichliches Erlebnis, durch keinen Livestream zu ersetzen. So hat sicher jeder von Ihnen Dinge, die im letzten halben Jahr nicht möglich waren und auf die er sich jetzt freut. Das Leben geht wieder los! Genießen Sie es, achten Sie auf sich, auf andere und vor allem: bleiben Sie gesund!

