Kritik an der Kinderbetreuung

Bad Mergentheim. „Es fehlt in Bad Mergentheim Personal zur Kinderbetreuung“ – mit dieser Kritik traten drei Bürger, die selbst Eltern sind, am Montag um 22.20 Uhr ans Saalmikrofon und brachten dieses Thema unter dem Punkt „Verschiedenes“ in die Bürgerversammlung ein. Viele Eltern seien in Not und könnten nicht planungssicher ihren Berufen nachgehen, wenn die Kinderbetreuung auf wackeligen Füßen stehe und immer wieder Erzieher fehlten, so die Aussagen. OB Udo Glatthaar bestätigte unumwunden das Problem, das derzeit viele Kommunen im Land umtreibe: „Ja, es fehlt überall Personal!“ Die Stadt mache sich viele Gedanken, das Ganze sei ein eigenes abendfüllendes Thema, so Glatthaar. sabix

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1