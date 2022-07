Kein Highlight

Dieses Sommerwochenende wird einem jetzt nicht unbedingt als ein Highlight im Kopf bleiben. Aber man wird sich bald dankbar an Wolken und verhaltene Temperaturen erinnern. Die Wettermodelle haben nämlich Großes mit uns vor.

Kommenden Woche baut sich eine Hitzewelle auf, und dann wird es voraussichtlich für längere Zeit Temperaturen über 30 Grad geben. Die von den Boulevardmedien propagierten 42 Grad werden tatsächlich auch von einigen Wettermodellen gezeigt, sind aber nur die Extremwerte. Die Wahrheit liegt vermutlich etwas niedriger, wobei es in großer Hitze eh schon egal ist, ob man bei 38 oder 41 Grad im eigenen Saft vor sich hin gart. Heute gibt es vor allem vormittags etwas Sonne, teils auch spätnachmittags. Dazwischen ziehen aber auch dichtere Wolken mit lokalen Schauern auf, die jedoch in den Regenmengen unerheblich bleiben dürften. Dazu gibt es warme 23 Grad in Rinderfeld, bis 26 in Bad Mergentheim. Morgen wechseln Sonne und Wolken miteinander ab, das Schauerrisiko ist nur noch sehr gering. Mit 20 Grad in Adolzhausen und 23 in Creglingen wird es allerdings frischer.

In der neuen Woche haben wir es dann überwiegend trocken und weitgehend freundlich. Ein paar Wolkenfelder ziehen noch am Montag und Dienstag vorüber, die Temperaturen beginnen bereits bis 25 Grad zu steigen. Ab Mittwoch herrscht meist sonniges Hochsommerwetter bei allmählich nahe 30, zum Wochenende und darüber hinaus nach aktuellem Stand zwischen 35 und 39 Grad. Andreas Neumaier