Karten zu gewinnen

Bad Mergentheim. Zum dritten Mal macht „Literatur im Schloss“ in diesem Jahr einen Ausflug in den Kurpark Bad Mergentheim: Zwei Veranstaltungen locken im Juli in den Klanggarten des Kurparks. Mitveranstalter sind die Stadt und die Kurverwaltung Bad Mergentheim.

Die Trägerin des Deutschen Buchpreises, Katharina Hacker, stellt am Mittwoch, 20. Juli, um 20 Uhr ihren neuen, gefeierten Roman „Die Gäste“ vor. Und am Donnerstag, 21. Juli, um 20 Uhr, sprechen Gabriele von Arnim und Daniel Schreiber nicht nur über ihre neuen Bücher – „Das Leben ist ein vorübergehender Zustand“ und „Allein“ –, sondern auch über die Verwandlung persönlicher Erfahrungen in Literatur. Beide Abende werden moderiert von der Übersetzerin, Lektorin und Journalistin Beatrice Faßbender. Und für beide Abende können FN-Leser jeweils dreimal zwei Karten gewinnen. Wer sich an der Verlosungsaktion beteiligen möchte, schreibt einfach eine E-Mail an gewinnspiel.fn@fnweb.de, bitte in die Betreffzeile „Sommerlesungen“ eintragen und in der Mail den Namen und die Adresse eingeben. Unbedingt auch angeben, welche der beiden Veranstaltungen man gerne besuchen möchte. Einsendeschluss ist am 14. Juli, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinnerinnen beziehungsweise Gewinner werden per Mail benachrichtigt. Die Karten werden an der Abendkasse zurückgelegt. Wer kein Glück hat, muss nicht traurig sein: Tickets gibt es natürlich auch bei der Buchhandlung Moritz und Lux in Bad Mergentheim (Telefon 07931/51088) und Lauda, an der Kasse des Residenzschlosses sowie an der Abendkasse.

2 Bilder Katharina Hacker stellt am Mittwoch, 20. Juli, ihren Roman vor. © Andreas LAbes

Bei schlechten Witterungsverhältnissen finden die Veranstaltungen in der Wandelhalle im Kurpark statt. lis