Das Problem kennen viele: Das Haus oder die Wohnung fällt zur Last, ist zu groß, ein Umzug steht an oder das Erbe wird nicht benötigt, denn der Lebensmittelpunkt ist weit entfernt vom Standort. Wer dann nicht vermieten will, entscheidet sich für den Verkauf.

Diesem Problem widmet sich Miriam Deschner mit ihrer Firma „Inneneinrichtung und Home Staging“. Diese betreibt sie im Home-Office

...