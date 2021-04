Schnell sein lohnt sich: Die Fränkischen Nachrichten feiern im Sommer ihren 75. Geburtstag und Frühbucher der großen Sonderbeilage erhalten einen 75-Euro-Gutschein zum Essengehen in der Region und zur Unterstützung der Gastro-Branche.

Odenwald-Tauber. Die Fränkischen Nachrichten veröffentlichen am 30. Juli eine großen Sonderbeilage „75 Jahre Fränkische Nachrichten“. Für die potenziellen Inserenten hat man folgendes Frühbucher-Angebot: Wer bis zum 30. April eine der Anzeigen im Festformat bucht, erhält von den FN einen Gutschein über 75 Euro für ein Essen in einem Dehoga-Betrieb in der Region. Damit kann man den 75. Geburtstag der FN mitfeiern und gleichzeitig den Gastronomen Gutes tun.

Besonderer Bonus

Peter Hellerbrand, der Leiter der FN-Mediavermarktung, erläutert die Hintergründe: „Die Fränkischen Nachrichten feiern ihren 75. Geburtstag und zu diesem Jubiläum erscheint eine tolle Sonderbeilage. Alle Firmen und Kunden, die bis zum 30. April Festformate in dieser Beilage buchen, bekommen als kleines Schmankerl einen besonderen Bonus in Form eines 75 Euro-Gutscheins.“ Dieser könne in zahlreichen Mitgliedsbetrieben des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) im Main-Tauber- oder auch im Neckar-Odenwald-Kreis eingelöst werden.

Fast 50 Betriebe in der Region wurden als Partner der Aktion gewonnen, so Hellerbrand. Hier dürfe man es sich schmecken lassen und kulinarische Genüsse erleben. „Wir als Fränkische Nachrichten machen das, weil wir der Meinung sind, dass wir alle in diesen schwierigen Zeiten mehr denn je in einem Boot sitzen. Wir als regionales Medienhaus wollen der krisengeschüttelten Gastronomie und Hotellerie hierdurch ein bisschen helfen. Wir unterstützen diejenigen, die mit am stärksten betroffen sind von der Corona-Krise und den vielen Beschränkungen. Je mehr unser Angebot wahrgenommen wird, desto mehr kann auch in Form von Gutscheinen geholfen werden“, betont Peter Hellerbrand.

Der Leiter der FN-Mediavermarktung bedankt sich auch bei den Vertretern des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, denn die Aktion sei bereits im Rahmen der Vorbereitung auf ein sehr großes, positives Echo gestoßen.

Regionaler Partner

„Viele Dehoga-Mitgliedsbetriebe unterstützen die Aktion“, bestätigt Frank Bundschu, Dehoga-Kreisvorsitzender Main-Tauber. „Wir freuen uns als regionaler Partner über das anstehende Jubiläum unserer regionalen Tageszeitung Fränkische Nachrichten und kooperieren hier gerne.“

Man hoffe in den nächsten Wochen auf eine breite Resonanz, so Bundschu, damit möglichst viele Gutscheine ausgegeben werden können und Dehoga-Betriebe letztlich davon profitieren. Die große Auswahl an Restaurants, Gasthäusern und -höfen biete für jeden Gaumen etwas. In allen Himmelsrichtungen der Region sei ein Gutes Angebot und für jeden etwas Passendes zu finden.

Zur Abwicklung der gesamten Aktion lässt sich noch Folgendes sagen: Die FN stellen einen Gutschein über 75 Euro aus, den der Frühbucher bekommt. Der Frühbucher geht in einen teilnehmenden Dehoga-Betrieb und bezahlt dort mit dem Gutschein. Der Dehoga-Betrieb stellt eine Rechnung an die FN aus und legt den Gutschein als Beleg bei. Die FN überweisen die 75 Euro an den Dehoga-Betrieb.