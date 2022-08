Theorie und Praxis spielen bei der Dualen Hochschule eine zentrale Rolle. Der Campus Bad Mergentheim feiert dieses Jahr seinen 20. Geburtstag und darf auf eine große Anzahl an Partnerunternehmen in der Region und darüber hinaus bauen.

Bad Mergentheim. In den 20 Jahren ihres Bestehens hat die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) am Campus Bad Mergentheim in zahlreichen Unternehmen

...