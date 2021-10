Durchhalten lohnte sich

Der Mobilfunkausbau, Freiflächen-Photovoltaikanlagen, das Verkehrskonzept, die Stadtentwicklung und das geplante Sanierungsgebiet „Altstadt und Stadtgarten“ standen im Mittelpunkt der thematisch etwas überfrachteten Bürgerversammlung am vergangenen Montagabend. Sachlich ausgewogen erhielten die rund 100 Teilnehmer nützliche Informationen. Am Ende war klar, dass es solche Versammlungen – wie einst vom Oberbürgermeister versprochen und von Corona zuletzt heftig ausgebremst – jährlich braucht.

Dass die Familienpolitik und die Kinderbetreuung auch einmal ein lohnendes Thema für eine Aussprache mit den Bürgern wären, machte die letzte Wortmeldung des Abends überdeutlich, als mehrere Eltern ans Saalmikrofon traten und hierzu ihren Unmut kundtaten.

Die dreieinhalb Stunden am Montag erforderten Sitzfleisch, aber die große Mehrheit der Anwesenden hielt durch und durfte sich danach zumindest in den Bereichen Mobilfunk, Strahlung, Netzausbau, Bürgerdialog und Freiflächen-Photovoltaik fair und unabhängig, auch aufgrund externer Fachleute, informiert fühlen. Nachdem keine konkreten Standorte für Sendemasten in Wohngebieten oder Solarparks auf der Tagesordnung standen, war dies ein guter Aufschlag der Stadtverwaltung für alle Detail-Diskussionen, die sicher noch folgen dürften.

Die meisten Meinungsäußerungen von Bürgern gab es erwartungsgemäß beim Verkehrskonzept. Hier präsentierte die Rathaus-Spitze, um OB Udo Glatthaar und Stadtbaudirektor Bernd Straub, ihre Vorstellungen vom weiteren Vorgehen. Das war gut und wichtig, damit man hier vorankommt.

Die dauerhafte Sperrung des Deutschordenplatzes liegt nun unter anderem als Vorschlag auf dem Tisch. Jetzt ist der Gemeinderat am Zug. Schade nur, dass die Radwege- und Parkkonzepte in der Innenstadt und drumherum sowie mögliche Verknüpfungen mit Bus- und Bahnangeboten bislang gänzlich fehlen und es nur um Straßensperrungen und Tempobeschränkungen geht. Es bleibt auf jeden Fall ein spannendes und – durch persönliche Betroffenheiten – auch ein emotionales Thema.