Der Bioladen Bad Mergentheim bietet frische Produkte und Lebensmittel in Bio-Qualität

Bad Mergentheim. „Alles Bio“ – lautet das Motto des Bioladens in der Mühlwehrstraße in Bad Mergentheim, der ab 1. Mai den Besitzer wechselt: Die bisherige Inhaberin Hannelore Wagner übergibt an Stefan Bauer, der das Bio-Fachgeschäft in gewohnter Weise fortführen wird. Neben einem Bio-Vollsortiment finden Kunden hier auch frisches Obst und Gemüse sowie eine gut sortierte Frischetheke mit Bio-Käse. Das Obst und Gemüse stammt zu Teil aus eigenem Anbau vom familieneigenen Hof des künftigen Inhabers Stefan Bauer in Ahorn-Hohenstadt. Von dort kommen auch Eier, alte Getreidesorte und Linsen sowie Apfelsaft, alles aus eigener Produktion. Der Bioladen bietet neben regionalen Produkten auch fair gehandelte Lebensmittel in Verbandsqualität von Demeter und Bioland an, ferner Kosmetik- und Pflegeprodukte, Putzmittel und Tee. Frische wird im Bioladen großgeschrieben: Ein reichhaltiges Sortiment mit täglich frischem Brot sowie Bio-Kräuter ergänzen das reichhaltige Sortiment im Bio-Laden. Und wer einen Sommerabend verschönern will, für den stehen Bio-Weine, teils aus der Region und Frucht-Secco aus Hohenlohe sowie ätherische Öle aller Art für ein außergewöhnliches Dufterlebnis und vieles mehr zur Verfügung. bas

