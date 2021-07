Fränkische Nachrichten Plus-Artikel 51. ordentliche Gauversammlung - Neuer Name für den Sängergau von 1884 / Vorsitz ist jetzt in neuer Hand Chorverband Hohenlohe: Gerhard Hauf übergibt an Oliver Paul

Zu seiner 51. ordentlichen Chorverbands- beziehungsweise Gauversammlung hatte der Chorverband „Hohenloher Gau von 1884“ in die Laudenbacher Kelterhalle eingeladen.