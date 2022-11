Breite Auswahl für jeden

Bad Mergentheim. Die Blaskapelle des Musikvereins Löffelstelzen lädt am Sonntag, 20. November, zu einem Konzert mit konzertanter Blasmusik ein. Beginn ist um 10:30 Uhr im Kursaal von Bad Mergentheim. Unter Leitung von Dirigent Fabian Schnaidt präsentiert die Kapelle eine breite Auswahl an Stücken, so dass sicherlich für Jeden etwas ist. Die Zusammenstellung von bewährten und neuen Melodien ist für Alt wie Jung gleichermaßen geeignet. Der Eintritt ist frei. pm

