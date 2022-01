Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Am Marktplatz in der Kurstadt - „Einkaufsverhalten hat sich geändert“ / Geschäft mit Schmuck- und Mode-Accessoires folgt auf den 180 Quadratmetern in bester Lage Bad Mergentheim: „Sambeth am Markt” schließt nach 197 Jahren

Es ist Stadtgespräch: „Sambeth am Markt“, das bekannte Reformhaus mit Delikatessen aller Art, schließt nach 197 Jahren Ende Februar endgültig seine Pforten. Ein Geschäft mit Schmuck- und Mode-Accessoires nutzt ab April die Räume.