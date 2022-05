Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gemeinderat beschließt - Nur ein Verfahren pro Jahr, Stichtag 1. Oktober und Gesamtfläche im Stadtgebiet wird auf 50 Hektar begrenzt. CDU setzt sich durch Bad Mergentheim: Klare Grenzen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen gezogen

Zur Energiewende in Deutschland gehört auch die verstärkte Nutzung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen zur Stromgewinnung. Die CDU verlangte klare Grenzen des Ausbaus in Bad Mergentheim und setzte sich am Ende durch.