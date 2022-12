Der Halbmondpavillon im Schlosspark Bad Mergentheim, auch bekannt als Halbmondhäuschen, erstrahlt in neuem Glanz. Das Land Baden-Württemberg hat über das Amt für Vermögen und Bau in Heilbronn und dessen Außenstelle in der Kurstadt hier knapp 95 000 Euro investiert.

Die letzte grundlegende Sanierung des im Jahr 1802 bis 1803 errichteten Halbmondpavillons fand im Zusammenhang mit der

...