Orkantief „Ylenia“ hat viele Spuren in Deutschland hinterlassen, schwere Schäden aber vorwiegend in der Mitte und im Norden verursacht. Unzählige Bäume wurden entwurzelt, Stromleitungen teilweise unterbrochen und es gab Überflutungen an den Küsten.

Auch weite Teile Baden-Württembergs erlebten eine unruhige und stürmische Nacht. Und selbst am Donnerstagmorgen zeigte „Ylenia“ noch ihre

...