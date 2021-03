Bad Mergentheim. Die Würth Industrie Service GmbH & Co. KG wurde nicht nur mit dem Deutschlandtest-Siegel „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe 2021“ ausgezeichnet, sondern auch als „Top-Arbeitgeber im Mittelstand 2021“ sowie „Hidden Champion 2021“ gekürt und gehört deshalb auch in diesem Jahr zu den besten Arbeitgebern Deutschlands. Die veröffentlichten Arbeitgeberrankings bestätigen die Wertschätzung, die der C-Teile-Partner als potenzieller Arbeitgeber bei den Bewerbenden genießt.

„Eine starke Arbeitgebermarke ist enorm wichtig, um auch in Zukunft die besten Talente für die Würth Industrie Service zu gewinnen. Umso mehr freut es uns, dass wir von den Auszubildenden und Bewerbenden in Deutschland einen so starken Zuspruch erhalten“, erklärt Monja Melzer, Teamleiterin Ausbildung bei der Würth Industrie Service. Doch eine der größten wirtschaftlichen Herausforderungen der Zukunft im Hinblick auf die Nachwuchsgewinnung sowie Sicherung des Fachkräftebedarfs ist und bleibt der demografische Wandel.

„Frühe Nachwuchsförderung ist für uns deshalb ganz zentral. Insbesondere in Zeiten von Digitalisierung und Industrie 4.0 erweisen sich talentierte Nachwuchskräfte dank ihrer Affinität im Umgang mit innovativen Technologien und neuen Kommunikationsmöglichkeiten als Erfolgsgarant“, so Melzer.

Dass die Würth Industrie Service zu den besten Ausbildungsbetrieben Deutschlands 2021 zählt, belegt das IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung im Auftrag von Focus „Money“ und „Deutschland Test“. In der Kategorie Großhandel geht der Arbeitgeber mit einer Höchstpunktzahl von 100 Punkten zum zweiten Mal als Branchensieger hervor.

Jährlich kürt Youfirm.de unter mehr als 10 000 Arbeitgebern die 1000 „Top-Arbeitgeber im Mittelstand“ und bietet Stellensuchenden damit Orientierung auf der Suche nach interessanten Arbeitgebern im Mittelstand. Dabei basiert die Auswertung auf dem Zugriffs- und Leseverhalten von Jobsuchenden auf veröffentlichte Firmenprofile und Stellenanzeigen auf Yourfirm.de.

Mit der Veröffentlichung des „Clevis Future Talents Report 2021“ wurde die Würth Industrie Service erneut als „Hidden Champion“ gekürt. Basierend auf knapp 65 000 Bewertungen liefert Deutschlands größte Studie im Bereich Praktika die Antwort auf die Frage, wo sich Unternehmen bezüglich ihrer Arbeitgeberqualität und ihrem Markenimage positionieren. wis

