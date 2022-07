Im Dienst der guten Sache

Assamstadt. Nach 2014 und 2017 gastiert das Heeresmusikkorps Veitshöchheim am Freitag, 21. Juli, um 19.30 Uhr zum dritten Mal in Assamstadt in der Asmundhalle, um ein Benefizkonzert zu geben. Qualität und Vielfalt – dafür steht das Heeresmusikkorps seit 60 Jahren. Truppenbetreuung und Repräsentation der Bundeswehr im In- und Ausland sind die Kernaufgaben des fränkischen Militärorchesters.

In der Vergangenheit sorgte das Musikkorps der Bundeswehr in Assamstadt für Begeisterung, angesichts des hohen musikalischen Niveaus und seiner Spielfreude – ein abwechslungsreicher Abend bei bester Unterhaltung ist garantiert. Der Eintritt dient einem guten Zweck: Der Erlös wird gespendet.

Zum dritten Mal kommt das Heeresmusikkorps am 21. Juli nach Assamstadt. © Heeresmusikkorps

Mit Liebe zur Musik die Zuschauer begeistern: Das hat sich das Heeresmusikkorps Veitshöchheim als Motto gewählt – ob traditionelle Marschmusik, Klassik oder Rock und Pop auf höchstem Niveau. Die Besucher gehen mit auf eine spannende musikalische Reise unter der Leitung von Oberstleutnant Roland Kahle.

Ermäßigte Karten gibt es im ‘s Lädle am Eck, Assamstadt, Telefon 06294/427878. Für spontane Besucher steht die Abendkasse in der Asmundhalle zur Verfügung.